«Мегафону» выделили 2 млрд рублей на спутниковый интернет

Как стало известно, российский банк ВТБ уже выделил компании «Мегафон» 2 миллиарда рублей на спутниковый интернет.

Инвестиция пойдет на запуск небольшой флотилии спутников, которые расположатся на низкой орбите Земли и обеспечат высокоскоростное интернет-соединение на территории России. Партнером в данном проекте является компания Yadro.

Ранее в сети появлялось сообщение о том, что «Мегафон» планирует потратить на создание спутникового интернета 6 млрд рублей. Ожидаемая скорость соединения после развертывания спутниковой группировки составит от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с. Однако пока неизвестно, когда следует ожидать реального завершения проекта. Пока закончены только лабораторные исследования и первые моделирования.