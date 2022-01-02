 

Академик Бокерия опроверг пользу красного вина

02.01.2022, 7:15, Новости дня
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Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, сообщил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости».

Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма».

Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним.



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