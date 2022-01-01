В новогоднюю ночь в Закарпатской области трактор насмерть переехал мужчину
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Инцидент произошел недалеко от села Турьи Реметы Ужгородского района.
О том, что мужчину переехал трактор, медикам сообщили по телефону.
Водитель и фельдшер отправились на место происшествия, но только констатировали смерть – “травмы, которые получил 45-летний потерпевший, были несовместимы с жизнью”.
По данным медиков, в регионе в новогоднюю ночь было принято рекордное число обращений на линию “103”.
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