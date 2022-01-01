 

“Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины”. Зеленский поздравил Макрона с председательством Франции в Совете ЕС

01.01.2022, 22:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины и ЕС, в частности в сфере безопасности”, – написал Зеленский.

Вітаю @EmmanuelMacron з початком головування * в Раді ЄС @Europe2022FR. Бажаю успіхів у просуванні амбітного порядку денного ЄС і подоланні викликів. Розраховуємо на підтримку європейських прагнень * і подальше поглиблення співпраці * – * , зокрема у сфері безпеки. #EU2022FR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2022

Контекст:

С 1 января Франция будет председательствовать в Совете Европейского союза в течение шести месяцев и ответственна за организацию заседаний Совета Евросоюза, содействие сотрудничеству между государствами-членами и регулирование отношений ЕС с Еврокомиссией и парламентом.

10 декабря 2021 года Зеленский обсудил с Макроном работу трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), разблокирование нормандского формата, а также вопросы энергетической безопасности и диверсификации энергоснабжения.

15 декабря Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе. Президенты скоординировали позиции по реализации евроатлантических устремлений Украины, при этом Зеленский отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.

В тот же день Зеленский, Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с необходимостью продолжить активную работу в нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых на саммите в Париже 9 декабря 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Международный паралимпийский комитет оставил в силе результаты соревнований по толканию ядра, победу в которых одержал украинец

05.12 / Тихановская написала письмо папе Римскому

27.04 / Крейсер ЧФ «Москва» начал учения в Черном море

29.05 / В МИД оценили публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова

01.10 / РФПИ и Pharco договорились о поставках 25 млн доз вакцины «Спутник V» в Египет

25.10 / Модель в «окровавленном платье» устроила акцию против домашнего насилия в Красноярске

16.05 / В Запорожской области пьяный водитель врезался в микроавтобус. Один человек погиб, шесть ранены

30.11 / Россияне отметили рост числа волонтеров

31.08 / США ввели ограничения на полеты над Афганистаном

11.09 / Медведев вручил призерам Олипиады ключи от машин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика