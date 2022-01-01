 

WION – давка в индийском храме унесла жизни 12 человек

01.01.2022, 22:32, Новости дня
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В результате давки в индийском храме Вайшно-деви погибли не менее 12 человек. По неподтверждённым данным, столпотворение началось после ссоры, которая произошла между паломниками. Правительство Нарендры Моди и региональные власти пообещали выплатить компенсации пострадавшим и выяснить причину трагедии, передаёт WION.

Перейдём к трагической новости, поступившей из Индии. Как сообщается, не менее 12 паломников погибли и несколько других получили ранения в результате давки в храме Вайшно-деви в городе Катра, союзная территория Джамму и Кашмир.

Согласно поступающей информации, столпотворение произошло после ссоры между прихожанами. Посмотрите, насколько многолюдно было возле храма незадолго до происшествия. Многие люди после ссоры принялись толкать друг друга, и давка случилась прямо в святая святых ранним утром.

Полиция Джамму и Кашмира начала спасательную операцию вскоре после сообщения о давке. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал сожаление по поводу инцидента и выразил соболезнования семьям погибших.

Между тем канцелярия премьер-министра объявила о безвозмездной выплате 200 тысяч рупий ближайшим родственникам погибших. Кроме того, все получившие травмы получат компенсацию в размере около 50 тысяч рупий. Примечательно, что вице-губернатор Джамму и Кашмира Манодж Синха объявил о безвозмездной выплате десяти тысяч рупий семьям погибших в смертельной давке.

С подробностями корреспондент Идрис Лоун.

ИДРИС ЛОУН, корреспондент WION: Двенадцать человек были убиты, пятнадцать получили ранения в результате давки в святилище Вайшно-деви в Джамму. Инцидент произошёл около 2:15 утра. По полученной нами информации, на входе и выходе из храма возникла неразбериха.

Тела погибших были доставлены в специализированную больницу Катры. Туда же на лечение отправили раненых. Власти сообщают, что четырёх пострадавших уже выписали, ещё четверо находятся в критическом состоянии.

Причина инцидента до сих пор не установлена. Правительство создало следственную группу, которую возглавит главный секретарь, для изучения этого вопроса.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил в Twitter сожаление о случившемся и объявил о безвозмездной помощи в размере 200 тысяч рупий родственникам погибших. Администрация Джамму и Кашмира также выступила с заявлением, в котором объявила о безвозмездной помощи в размере десяти тысяч рупий каждому родственнику погибших.

Пострадавшие находятся на лечении в больнице. Причины давки остаются неизвестными, но следственная группа рассмотрит случившееся.

Видеожурналист Идрис Лоун для WION.

Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.



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