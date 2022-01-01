 

В Украине подорожало оформление биометрических документов

01.01.2022, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оформление ID-карты в течение 20 рабочих дней подорожало с 363 до 372 грн, в течение 10 рабочих дней – с 489 до 498 грн. Первый раз ее выдадут по-прежнему бесплатно.

Биометрический загранпаспорт в течение 20 рабочих дней оформят за 733 грн (ранее – 694 грн), в течение семи или трех при уважительной причине – за 1085 грн (было – 1046 грн).

Если ID-карта или загранпаспорт были заказаны до 31 декабря 2021 года включительно, документ можно получить по старой цене. В случае если стоимость оформления документа оплачена, а заявление не подано, придется при подаче заявления доплатить разницу.

Инфографика: dmsu.gov.ua
Контекст:

Выдача заграничных биометрических паспортов стартовала в Украине в январе 2015 года. В марте 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил образец внутренней ID-карты.

В мае 2021 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламентариям рассмотреть законопроект, отменяющий выдачу бумажных паспортов гражданина Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Состояние певицы МакSим улучшилось

30.06 / Роскосмос задумался о многоразовых ступенях для ракеты «Ангара»

22.01 / Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

25.06 / Евросовет открыт к “избирательному взаимодействию” с Россией, но готовит дополнительные санкции

28.11 / В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

16.11 / На президентских выборах в Молдавии обработали более 99% протоколов

30.09 / «Спартак» одержал победу над «Наполи» в футбольной Лиге Европы

20.06 / На АЭС «Бушер» в Иране произошло аварийное отключение электричества

23.10 / “Сердце разбивается, потому что у тебя отняли их детство”. Спирс поделилась архивными фото с детьми

24.09 / Из Афганистана хотят эвакуироваться еще около 100 украинцев – МИД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика