В Украине подорожало оформление биометрических документов

Оформление ID-карты в течение 20 рабочих дней подорожало с 363 до 372 грн, в течение 10 рабочих дней – с 489 до 498 грн. Первый раз ее выдадут по-прежнему бесплатно.

Биометрический загранпаспорт в течение 20 рабочих дней оформят за 733 грн (ранее – 694 грн), в течение семи или трех при уважительной причине – за 1085 грн (было – 1046 грн).

Если ID-карта или загранпаспорт были заказаны до 31 декабря 2021 года включительно, документ можно получить по старой цене. В случае если стоимость оформления документа оплачена, а заявление не подано, придется при подаче заявления доплатить разницу.

Инфографика: dmsu.gov.ua

Контекст:

Выдача заграничных биометрических паспортов стартовала в Украине в январе 2015 года. В марте 2015 года Кабинет Министров Украины утвердил образец внутренней ID-карты.

В мае 2021 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламентариям рассмотреть законопроект, отменяющий выдачу бумажных паспортов гражданина Украины.

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