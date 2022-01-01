Компания AMD оснастит процессорами Ryzen все электромобили Tesla

По данным осведомленного источника, вскоре весь модельный ряд электрических автомобилей Tesla получит для своих бортовых систем процессоры Ryzen, выпущенные в компании AMD.

Напомним, что до сих пор производитель электрокаров полагался на разные чипы. В том числе использовались изделия Intel, которые, конечно же, устанавливали в машины, предназначенные для американского рынка.

Тем временем продукцию AMD можно было увидеть преимущественно в китайских вариантах. Кстати, процессоры Ryzen впервые появились в комплектации версий Tesla Model S и Model X только весной 2021 года. Не так уж много времени понадобилось этому производителю электроники, чтобы убедить клиента покупать именно его продукцию, отмечают эксперты.