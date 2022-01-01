Шендерович: Режим Путина несовместим со свободой, это было понятно сразу

“Если говорить про путинское время, то кто-то прозрел позже, в 2003-м, 2008-м, 2012-м, кто-то, может, и сейчас питает иллюзии, но для меня с самого начала все было понятно – как только я посмотрел в эти бесстыжие глаза. Меня сейчас спросили: не пора ли уезжать, я говорю: мне надо было тогда уезжать прямо после встречи в Кремле в январе 2001 года. Политический режим [президента Владимира] Путина несовместим со свободой. И это было понятно сразу. И что свободный, независимый человек с достоинством, с либеральными представлениями о правилах, о достоинстве человека – разумеется, он как минимум маргинал”, – сказал Шендерович.

По его словам, “другой точкой отсчета” стало убийство оппозиционера Бориса Немцова в феврале 2015 года в Москве.

“Тут никто никому не советчик – кто хочет уехать, должен уехать, кто хочет остаться, должен остаться, нет тут одной для всех правильной позиции. Повторяю, для меня очень важно ощущение внутренней связи с теми, кто меня слушает и читает, и я постараюсь поддерживать эту связь. Никаких зароков я не даю, по крайней мере, это поганое тавро, которое на меня повесили, – это не повод хлопать дверью. Господи, подумаешь, иностранный агент, мало ли что я за 20 лет про себя читал! Это отдельный большой файл, “истинная жизнь Шендеровича”. То, что “шендеровичи продали Россию”, я, между прочим, еще за 10 лет до Путина читал, так что ничего нового я не узнал”, – объяснил писатель.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

В конце августа 2021 года главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, отменить законы об иностранных агентах и “нежелательных” организациях. Они подписали открытое письмо Путину и другим чиновникам, в котором потребовали аннулировать нынешний список СМИ-иноагентов, а также изменить действующее законодательство об иностранных агентах. Кремль позднее обещал рассмотреть внесение поправок в закон об иностранных агентах, сообщало “РИА Новости”.

Путин заявил 23 декабря, что “ничего хорошего [в этом законе] нет”, но он придуман не в России.

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