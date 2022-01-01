 

“О боже, вау!” 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом

01.01.2022, 18:58, Новости дня
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“Пусть этот Новый год принесет вам осознание собственных сил. Счастливого, здорового 2022 года”, – написала 55-летняя актриса.

За несколько часов ее пост набрал больше 680 тыс. лайков.

“О боже… вау!” – прокомментировал снимок ernie_hall_.

“Секси! Огонь” – написал stanleysf.

“Совершенно великолепна”, – считает sirjones1996.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием –”От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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