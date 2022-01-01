Toyota показала фото нового спортивного хетчбэка Toyota GR Corolla для рынка США

В Сети опубликовали снимки спортивного хетчбэка Toyota GR Corolla.

Данный автомобиль в дальнейшем начнут продавать на американском рынке. Новая генерация хетчбэка Toyota GR Corolla практически не получила никаких уникальных особенностей. Производитель сохранил традиционный вид, тогда как все же распознать спортивную модель можно по видоизмененной форме капота. Кроме того, модель получила улучшенный бензиновый агрегат, который выдает 270 л.с. мощности.

Представители японской компании пока не озвучили точные сроки презентации, однако предполагается, что новинка Toyota GR Corolla будет рассекречена перед широкой публикой уже в первом квартале 2022 года. О поставках на рынок РФ данных пока нет.