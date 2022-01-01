В Украине за новогодние сутки в пожарах погибли 12 человек

В ведомстве отметили, что в Украине в праздничный период обычно возрастает количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой или неосторожным обращением с огнем.

Пресс-служба ведомства напомнила, что с 31 декабря по 4 января органы управления и формирования ГСЧС несут службу в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. спасателей и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники.

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