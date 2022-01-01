Владельцы Genesis GV70 остались довольны кроссовером

В Южной Корее высоко оценили новый премиальный паркетник Genesis GV70.

В частности, большинство покупателей остались довольны приобретением, а также идеальным соотношением цены и качества. Кроме того, в анализе также опирались на то, что ближайшие конкуренты не смогли выдать похожих параметров. Напомним, новый южнокорейский кроссовер Genesis GV70 получил улучшенный силовой агрегат, а также экономичный мотор с расходом 8,4 литра на 100 километров пути.

Автомобиль обладает комфортным салоном, а также имеет продвинутые технические характеристики. Также высоко оценили системы безопасности в крооссовере Genesis GV70, позволяющие водителю и пассажирам чувствовать себя максимально защищенными.