 

Владельцы Genesis GV70 остались довольны кроссовером

01.01.2022, 12:52, Новости дня
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В Южной Корее высоко оценили новый премиальный паркетник Genesis GV70.

В частности, большинство покупателей остались довольны приобретением, а также идеальным соотношением цены и качества. Кроме того, в анализе также опирались на то, что ближайшие конкуренты не смогли выдать похожих параметров. Напомним, новый южнокорейский кроссовер Genesis GV70 получил улучшенный силовой агрегат, а также экономичный мотор с расходом 8,4 литра на 100 километров пути.

Автомобиль обладает комфортным салоном, а также имеет продвинутые технические характеристики. Также высоко оценили системы безопасности в крооссовере Genesis GV70, позволяющие водителю и пассажирам чувствовать себя максимально защищенными.



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