 

Майли Сайрус потеряла наряд и пела топлес на новогодней вечеринке. В сети опубликовали видео

01.01.2022, 12:10, Новости дня
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В публикации отмечается, что 29-летняя певица потеряла топ во время исполнения композиции Party in the USA. Сайрус пыталась удержать эту деталь наряда руками, а затем развернулась и топлес отправилась за кулисы, чтобы переодеться. На сцену она вернулась в красном пиджаке. Исполнение композиции в это время не остановили.

Видео, как Сайрус теряет серебристый топ 1 января на своей странице в Twitter опубликовал американский журналист Дэйв Квин.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X

— Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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