В Украине 31 декабря подтвердили 5 тыс. случаев COVID-19

Среди заболевших – 262 ребенка и 74 медицинских работника.

Госпитализировали вчера 1 54 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 6073 пациента.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболело 3 672 675 человек, выздоровел – 3 474 931.

Умерло вчера от коронавируса 190 украинцев, за все время эпидемии число летальных случаев достигло 96 089.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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