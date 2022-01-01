 

В Украине 31 декабря подтвердили 5 тыс. случаев COVID-19

01.01.2022, 10:40, Новости дня
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Среди заболевших – 262 ребенка и 74 медицинских работника. 

Госпитализировали вчера 1 54 человека с коронавирусной инфекцией, выздоровели 6073 пациента. 

За все время эпидемии в Украине COVID-19 заболело 3 672 675 человек, выздоровел – 3 474 931.

Умерло вчера от коронавируса 190 украинцев, за все время эпидемии число летальных случаев достигло 96 089. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2034356726727422

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины. 13 декабря Ляшко сказал, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 снижается пять недель подряд.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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