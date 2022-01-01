“Прямий” и “5 канал” показали новогоднее поздравление Порошенко вместо обращения Зеленского

Порошенко говорил о своих поездках на Донбасс, о борьбе с российской агрессией, Марина Порошенко – о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

“Украинцы замечательные, открытые, добрые. Это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы – граждане, одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 год сильными и уверенными. Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен, главные наши с вами победы – еще впереди”, – сказал Порошенко, завершая речь.

Видео опубликовано также в Facebook пятого президента.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/4479009092209801/

Поздравление действующего главы государства Владимира Зеленского “Прямий” показал после наступления полуночи.

Поздравление Порошенко транслировал также “5 канал”, там его показали после видеообращения действующего президента, но поздравление Порошенко там тоже началось в 23.56 и завершилось в 00.00.

Таким образом, оба канала поставили в эфир поздравления двух президентов так, чтобы речь Порошенко завершилась в полночь.

Контекст:

Зеленский сообщил, что будет баллотироваться в президенты Украины в ночь на 1 января 2019 года. Его обращение телеканал “1+1” транслировал в то время, когда обычно показывают новогоднюю речь главы государства.

“Прямий” и “5 канал” транслируют поздравление Порошенко третий год подряд, в 2020-м его поставили в эфир каналов в такой же последовательности, как и в этот раз – до или после речи Зеленского, чтобы оно завершалось в 00.00.

“Прямий” и “5 канал” принадлежали Порошенко. 8 ноября 2021 года, после того, как был подписан закон об олигархах, экс-президент объявил об их продаже холдингу “Свободные медиа”. В числе владельцев медиахолдинга – ведущие и журналисты этих каналов, нардепы от “Европейской солидарности” и, по информации СМИ, компании Порошенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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