 

31 декабря боевики три раза нарушили перемирие на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

01.01.2022, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оккупанты обстреливали украинские позиции в районе Травневого, Авдеевки и Водяного Донецкой области. 

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью, говорится в сводке.  

“Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы”, – сообщили в штабе. 

С начала суток 1 января обстрелов на Донбассе не зафиксировано. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1268903676935579

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки. 

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / ГБР заявило о разоблачении банды полицейских, которая выбивала у людей деньги и признания в преступлениях

30.05 / Испания с 7 июня откроет порты для круизных лайнеров

02.08 / Сутки на Донбассе. Три неприцельных обстрела боевиков, травмы получили двое украинских военных

30.06 / Запугивал и унижал – разговоры с лидерами союзных стран Трамп превращал в издевательства

06.12 / Глава Прикамья оценил возможность создания в регионе лучшего в стране центра помощи детям-инвалидам

05.08 / Брошенную коляску с ребенком нашли в Москве

10.11 / Саакашвили голодает 41-й день. Мать политика говорит о риске остановки сердца

29.06 / “Будете – не будете, надо готовиться”. Лукашенко дал совет тому, “кто будет стоять на его месте”

22.08 / Меркель заявила, что хочет провести встречу лидеров “Нормандской четверки”

01.07 / MDR – на фоне распространения дельта-штамма Германию критикуют за излишнюю строгость, а УЕФА — за полные стадионы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика