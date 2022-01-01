 

Зенитный ракетный полк ЮВО первым начал перевооружаться на С-350 «Витязь»

01.01.2022, 6:30, Новости дня
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Зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа стал первым в стране, где началось перевооружение на зенитную ракетную систему С-350 «Витязь», расчеты уже заступили на боевое дежурство, сообщил командующий армии генерал-лейтенант Николай Гостев.

«Хочу остановиться на ЗРС «Витязь» и его возможностях. Это представитель нового поколения российских систем ПВО, который работает в тесном взаимодействии с такими системами большой дальности, как С-300В4, С-400 и С-500. <…> В настоящее время проходит перевооружение одного из зенитных ракетных полков объединения на новейший комплекс ПВО (кстати, первого в стране). Что позволит в разы повысить эффективность отражения ударов воздушного противника по важнейшим охраняемым объектам Южного военного округа», – передает ТАСС слова Гостева интервью газете «Военный вестник Юга России».

Он отметил, что если С-300В4, С-400 и С-500 предназначены для уничтожения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации на большом удалении, то «Витязь» – более гибкая система, которая может поражать также крылатые ракеты и беспилотники в средней и ближней зоне во всем диапазоне высот. «Это позволяет использовать ЗРС «Витязь» в различных сценариях, которые могут быть разыграны против нашей системы ПВО. А совместно все эти системы способны создать непреодолимую эшелонированную систему ПВО», – пояснил генерал. Он уточнил, что суперсовременная зенитная ракетная система С-350 «уже заступила на боевое дежурство по ПВО».

Кроме того, по его словам, в округе идет процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2. В части радиотехнических войск поступили современные радиолокационные станции «Небо», «Десна», «Каста-ВМ». С-350 «Витязь» – мобильная многоканальная зенитная ракетная система, разработанная концерном ВКО «Алмаз-Антей» для зенитных ракетных войск ВКС России. Система предназначена для защиты государственных, административных, промышленных и военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.

Напомним, 12 мая командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников сообщил, что первый зенитный ракетный комплекс средней дальности (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение округа.



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