Times – за год в США от огнестрельного оружия пострадали тысячи несовершеннолетних

В США в этом году в результате применения огнестрельного оружия 308 детей в возрасте младше 12 лет были убиты и 738 ранены, пишет The Times. Кроме того, за этот же период погибли или получили ранения более 4,5 тыс. подростков в возрасте от 12 до 17 лет.



Reuters

В этом году в США более тысячи детей в возрасте младше 12 лет погибли или получили ранения от огнестрельного оружия, пишет The Times. Таким образом был побит прошлогодний рекорд — 999 человек.

По данным на 29 декабря, общее число жертв выглядело так: 308 убитых и 738 раненых. Кроме того, за год по той же причины были убиты или ранены 4552 подростка в возрасте от 12 до 17 лет. Годом ранее таковых было 4142 человека.

В целом в этом году в результате преднамеренной или случайной стрельбы, за исключением самоубийств, погибло 20 527 человек, по сравнению с 19 411 в прошлом году, что стало самым высоким показателем за последние два десятилетия.

В США также произошло 687 массовых расстрелов, под которыми понимаются случаи с как минимум четырьмя убитыми или ранеными. В прошлом году было 611 подобных инцидентов.

Рост насилия с применением огнестрельного оружия объясняется вызванным пандемией давлением на людей, растущим распространением огнестрельного оружия, нестрогими законами по владению и хранению оружия, а также недоверием к полиции.

Активисты заявляют, что во многих штатах нет строгих мер, требующих от владельца надёжно прятать своё оружие, как результат, риски для детей выросли, поскольку во время пандемии несовершеннолетние проводили больше времени дома.