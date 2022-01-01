 

Минздрав рассказал о повышенной готовности системы здравоохранения

01.01.2022, 1:03, Новости дня
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Система здравоохранения РФ мобилизована и постоянно находится в состоянии повышенной готовности, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«2021 год был крайне напряженный. Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье», – передает ТАСС слова министра в поздравительном обращении к медработникам.

Мурашко отметил, что уходящий год еще раз доказал, что профессия медицинского работника – главная работа на свете. Врачи, медсестры, новый медицинский персонал, студенты медицинских вузов и колледжей – все сплотились в борьбе с пандемией. «У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная», – добавил он.

«От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, каждый из нас встречает этот семейный праздник с надеждой на светлые перемены, на то, что новый год будет чуть менее трудным. Независимо от возраста каждый человек верит, что в новом году желания непременно исполнятся, а наши близкие будут рядом с нами и будут здоровы», – заключил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах.



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