 

Стало известно о намерении Байдена провести разговор с Зеленским

01.01.2022, 1:03, Новости дня
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Президент США Джо Байден намерен в воскресенье, 2 января, поговорить по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил представитель Белого дома.

«Президент Байден планирует в воскресенье поговорить по телефону с президентом Украины Зеленским, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, а также обсудить подготовку к предстоящим дипломатическим контактам в целях содействия деэскалации ситуации в регионе», – передает ТАСС слова чиновника со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Ранее в Киеве допустили разговор Байдена с Зеленским после общения с Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассчитывал, что «как и в прошлый раз, когда Байден разговаривал с Путиным, сначала нам позвонил Блинкен, потом Байден поговорил с Путиным, а потом с президентом Зеленским». Этого не произошло.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.



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