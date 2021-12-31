Байден выразил надежду на прогресс в переговорах с Россией

Президент США Джо Байден по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным сообщил об ожиданиях прогресса от предстоящих раундов переговоров.

«Я всегда рассчитываю на переговоры и на прогресс», – приводит слова Байдена РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Он подчеркнул, что сообщил о серьезных санкциях в случае обострения ситуации вокруг Украины. «Мы увеличим присутствие в Европе с союзниками по НАТО», – сообщил Байден.

По словам Байдена, в ходе предстоящих раундов переговоров стороны обсудят взаимные обеспокоенности. В ответ на вопрос о том, «могут ли для РФ последовать санкции, если войска РФ останутся на границе», Байден заявил, что не намерен обсуждать детали переговоров публично.

Ранее в Госдепе заявили о готовности к содержательному диалогу с Россией.

В четверг состоялся разговор президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.