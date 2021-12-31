Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год. В каких странах уже наступил 2022-й

Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени – 11.00 (по киевскому времени это 13.00).

Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.

Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.

CNN сообщает, что существует 39 различных часовых поясов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом, всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год. Разные страны встречают Новый год по времени восточного побережья США в следующее время:

05.00 – Самоа, Тонга и остров Кирибати;

05.15 – острова Чатем в Новой Зеландии;

06.00 – Новая Зеландия;

07.00 – Восточная Россия;

08.00 – большая часть Австралии.

В Сиднее уже встретили Новый год Фото: ЕРА

09.00 – австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен;

09.30 – северный регион Австралии;

10.00 – Япония, Южная Корея;

10.15 – Западная Австралия;

11.00 – Китай, Филиппины;

12.00 – большая часть Индонезии, Таиланд;

12.30 – Мьянма и Кокосовые острова;

13.00 – Бангладеш;

13.15 – Непал;

13.30 – Индия и Шри-Ланка;

14.00 – Пакистан;

14.30 – Афганистан;

15.00 – Азербайджан;

15.30 – Иран;

16.00 – Москва и еще 22 города России;

17.00 – Греция, Египет, Южная Африка, Румыния;

18.00 – Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция;

19.00 – Великобритания, Португалия, Исландия;

20.00 – Кабо-Верде;

21.00 – Южная Георгия и Сандвичевы острова;

22.00 – большая часть Бразилии;

22.30 – Ньюфаундленд, Лабрадор;

23.00 – некоторые регионы Канады.

В субботу, 1 января 2022 года, Новый год будут встречать:

00.00 – Восточное побережье США, Куба;

01.00 – центральные регионы США, Мексика;

03.00 – Тихоокеанский регион США;

04.00 – Аляска, Французская Полинезия;

04.30 – Маркизские острова;

05.00 – Гавайи;

06.00 – Американское Самоа.

Контекст:

Новый год в Украине наступает через 12 часов после начала празднования в Кирибати. Традиционно за несколько минут до полуночи президент Украины поздравляет граждан с Новым годом. Одновременно с Украиной наступление 2022 года будут отмечать жители Финляндии, Греции, Израиля, Румынии и Турции.

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