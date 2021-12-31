“Гранд-мастер лицемерия, которому безразлична страна”. Подоляк прокомментировал поведение Порошенко после оглашения ему подозрения в госизмене

Подоляк убежден – Порошенко должен отстаивать свою правоту в судебных инстанциях, а не устраивать “политическую истерию”.

“Сейчас со стороны соратников господина Порошенко началась совершенно сознательно понятная политическая истерия, потому что это способ защиты, который предпочитает Петр Алексеевич. Он не пытается защититься в рамках процессуальной процедуры — пришел, дал показания, все разложил: “Вот эти распоряжения были подписаны мной, а эти — не были. Да, в 2014-2015 годах мы объективно не могли взять для определенных ТЭС уголь нигде, кроме оккупированных территорий. Почему мы солгали, когда говорили, что не покупаем уголь в ДНР и ЛНР? Это была (условно говоря) операция прикрытия. Да, сделал это, потому что мотивы были таковы”. И, может быть, прокуратура скажет: “Да, конечно, вы имели право”. И тогда общество станет верить своему государству”, – отметил Подоляк.

Минские соглашения, подписанные Порошенко, советник руководителя ОП назвал убийственными для Украины, а его самого человеком, которому безразлична судьба страны, в отличие от президента Владимира Зеленского.

«Так же, по аналогии, вместо того, чтобы прийти и сказать: “Смотрите, я подписал в 2015 году Минские соглашения, эта последовательность шагов убийственна для Украины”, — и взять сейчас солидарную ответственность с государством, он начинает ультимативно требовать у государства не пересекать какие-нибудь красные линии, и на этом постоянно спекулирует. Впрочем, гранд-мастер лицемерия не может иначе себя вести. Это человек, которому безразлична страна. Не только ему, многим олигархам тоже. И это разрушает государство. А для президента Зеленского Украина на первом месте”, – подчеркнул Подоляк.

Контекст:

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований (ГБР) по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе.

23 декабря в ГБР вместо Порошенко пришел его адвокат и сообщил, что будет ходатайствовать о вызове в качестве свидетеля в этом уголовном производстве президента Украины Владимира Зеленского, а также о выполнении ряда следственных действий, которые “разоблачили незаконные действия власти”.

В тот же день народные депутаты из фракции “Европейская солидарность” обратились с заявлением о якобы преступлении Зеленского и его окружения в Офис генпрокурора, ГБР и Службу безопасности Украины. В заявлении говорится, что со вступлением в должность президента Украины Зеленского произошли системные изменения в снабжении украинских ТЭС российским углем, а также углем с временно оккупированных территорий Украины.

29 декабря нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что правоохранители пришли с обысками к членам партии Юрию Онищенко и Сергею Березенко. В ГБР факт обысков подтвердили.

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