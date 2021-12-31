 

Зеленский объявил шейху Катара о готовности Украины обеспечить продовольственную безопасность эмирата

31.12.2021, 21:17, Новости дня
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“Зеленский акцентировал, что Государство Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Залива, и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции”, – говорится в сообщении.

Президент Украины также “отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли”.

Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Катаром “существенно активизировались”, а экспорт украинских товаров в эмират увеличился на 75%.

Также стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, туристического, гостиничного и агропромышленного комплексов.

Контекст:

Приглашение приехать в Украину Зеленский озвучил Аль Тани в ходе телефонного разговора, который состоялся в конце августа и был преимущественно посвящен эвакуации граждан из Афганистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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