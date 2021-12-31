Зеленский объявил шейху Катара о готовности Украины обеспечить продовольственную безопасность эмирата
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“Зеленский акцентировал, что Государство Катар является одним из ключевых партнеров Украины в регионе Залива, и отметил готовность обеспечить продовольственную безопасность Катара путем поставки высококачественной аграрной продукции”, – говорится в сообщении.
Президент Украины также “отметил важность подписанных договоренностей в сфере аграрного сотрудничества и взаимодействия в гостинично-туристической отрасли”.
Зеленский подчеркнул, что отношения между Украиной и Катаром “существенно активизировались”, а экспорт украинских товаров в эмират увеличился на 75%.
Также стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, туристического, гостиничного и агропромышленного комплексов.
Контекст:
Приглашение приехать в Украину Зеленский озвучил Аль Тани в ходе телефонного разговора, который состоялся в конце августа и был преимущественно посвящен эвакуации граждан из Афганистана.
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