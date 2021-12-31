 

Британцы открыли более 500 ранее неизвестных видов древних существ

31.12.2021, 17:32, Новости дня
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Представители британского музея естественной истории сообщают, что в уходящем году им удалось открыть 552 вида ранее неизвестных науке живых существ, обитавших на нашей планете в прошлом.

Среди них есть динозавры, ракообразные, один индийский жук и прочие существа. По словам экспертов, каждое из них оставит в истории Земли свой углеродный след.

В целом, представители музея оценивают 2021 год как очень результативный. В прошлом немного найдется таких же прорывных периодов, во время которых ученые сумели бы сделать так много новых научных открытий, утверждают специалисты. Впрочем, исследователи все-таки полагают, что в будущем им удастся обновить установленные в уходящем году рекорды. Для этого они обещают не жалеть сил.



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