Эскортница зарезала мужчину в квартире на северо-востоке Москвы

Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 «Убийство». Суд по ходатайству следствия арестовал девушку», – передает РИА «Новости» Ивановой, отметившей, что она признала вину в убийстве.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала «эскорт-услуги» (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах).

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