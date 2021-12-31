 

Эскортница зарезала мужчину в квартире на северо-востоке Москвы

31.12.2021, 14:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Девушка арестована за убийство мужчины на северо-востоке Москвы, заведено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 «Убийство». Суд по ходатайству следствия арестовал девушку», – передает РИА «Новости» Ивановой, отметившей, что она признала вину в убийстве.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на северо-востоке Москвы. По информации собеседника агентства, девушка оказывала «эскорт-услуги» (формально под этим понимаются услуги по сопровождению богатых клиентов в общественных местах).

Ранее российские эскортницы пожаловались на снижение расценок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Insider – бывшие домашние работники подали в суд на Цукерберга за дискриминацию

15.07 / Проникший в квартиру в Москве через окно мужчина избил и попытался изнасиловать хозяйку

15.08 / В Черкасской области автомобиль упал в воду, есть погибшие – полиция

16.07 / Смартфон Samsung Galaxy M01s с процессором MediaTek Helio P22 оценен в $130

14.09 / Марка Skoda выпустит новый компактный седан Skoda Slavia

31.12 / Депортированного из РФ бойца ММА задержали после прилета в Таджикистан

18.02 / «Худшая оплошность в банковской истории» – суд отказался вернуть Citibank ошибочно переведённые $500 млн

22.07 / В Сенате представили законопроект о стратегии конкуренции с Китаем

17.07 / Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Румынии

02.02 / В Хмельницкой и Одесской областях полиция задержала фальшивомонетчиков. Они изготовили сотни тысяч поддельных гривен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика