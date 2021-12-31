 

Американская фигуристка рассказала о насильном удержании партнера

31.12.2021, 12:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американская фигуристка в танцах на льду Изабелла Флорес сообщила, что подозревает родителей партнера по паре Дмитрия Царевского в насильном удержании спортсмена дома.

«В четверг Дмитрий поехал домой в Лейквуд провести праздники со своей семьей. Мы (юниорская команда США по фигурному катанию) не слышали от него ничего с вечера субботы. Он должен был вернуться в Колорадо в воскресенье, где проходят тренировки. Мы обращались в полицию, которая дважды пыталась пройти в дом, увидеть, все ли в порядке с ним, но семья не впустила их и попросила получить ордер. Дмитрию 18 лет, мы подозреваем, что его могут подвергать эмоциональному и физическому насилию», – передает РИА «Новости» сообщение Флорес.

Дмитрий Царевский родился в Денвере 7 августа 2003 года. В паре со Флорес спортсмены дважды завоевывали серебряные медали на этапе юниорского Гран-при сезона-2021 во французском Куршевеле и польском Гданьске соответственно.

«В доме проживает семь детей, четверо младше 18 лет. У Дмитрия не имеется возможности связаться с кем-либо, и мы обеспокоены тем, что его удерживают. Мы считаем, что родители решили, что они не согласны с его жизненными решениями, как он стал совершеннолетним, и удерживают его против воли. Он и его партнерша претендуют на подиум на следующей неделе (на чемпионате США по фигурному катанию) и у них светлое будущее», – говорится в тексте обращения.

Ранее несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой дела американского тренера Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс в 2020 году, в отношении которой проводится расследование из-за нарушений программы «Безопасный спорт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Таксисты устроили стрельбу и поножовщину в Новой Москве

07.12 / Тихановская: Сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый

30.12 / “Прямо на наших глазах творится новая украинская история”. Кубраков назвал “Большое строительство” самым масштабным обновлением дорог времен независимости

04.06 / Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»

21.05 / Каждый четвертый россиянин продает подержанный смартфон через соцсеть

26.11 / Поставили Украину на колени – Тимошенко заявила в полицию о преступлениях власти

03.11 / В Британии объяснили решение скрыть COVID-19 у принца Уильяма

11.10 / Пашинян призвал мир признать право Карабаха на самоопределение

08.09 / В киевском метро из-за сбоя системы е-билет образовались очереди

03.06 / В Украине за сутки сделали 34 тыс. прививок от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика