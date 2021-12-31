Американская фигуристка рассказала о насильном удержании партнера

Американская фигуристка в танцах на льду Изабелла Флорес сообщила, что подозревает родителей партнера по паре Дмитрия Царевского в насильном удержании спортсмена дома.

«В четверг Дмитрий поехал домой в Лейквуд провести праздники со своей семьей. Мы (юниорская команда США по фигурному катанию) не слышали от него ничего с вечера субботы. Он должен был вернуться в Колорадо в воскресенье, где проходят тренировки. Мы обращались в полицию, которая дважды пыталась пройти в дом, увидеть, все ли в порядке с ним, но семья не впустила их и попросила получить ордер. Дмитрию 18 лет, мы подозреваем, что его могут подвергать эмоциональному и физическому насилию», – передает РИА «Новости» сообщение Флорес.

Дмитрий Царевский родился в Денвере 7 августа 2003 года. В паре со Флорес спортсмены дважды завоевывали серебряные медали на этапе юниорского Гран-при сезона-2021 во французском Куршевеле и польском Гданьске соответственно.

«В доме проживает семь детей, четверо младше 18 лет. У Дмитрия не имеется возможности связаться с кем-либо, и мы обеспокоены тем, что его удерживают. Мы считаем, что родители решили, что они не согласны с его жизненными решениями, как он стал совершеннолетним, и удерживают его против воли. Он и его партнерша претендуют на подиум на следующей неделе (на чемпионате США по фигурному катанию) и у них светлое будущее», – говорится в тексте обращения.

Ранее несовершеннолетняя российская фигуристка стала фигуранткой дела американского тренера Далайлы Саппенфилд в Колорадо-Спрингс в 2020 году, в отношении которой проводится расследование из-за нарушений программы «Безопасный спорт».