 

“Скоро наступит время атаки”. Саакашвили прокомментировал возвращение в тюрьму

31.12.2021, 11:02, Новости дня
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“Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость в борьбе и вера в победу. Не беспокойся обо мне! Теперь главное – единство и подготовка к решительной атаке. Скоро придет время этой атаки. Что касается меня, то я восстанавливаю силы после реабилитации”, – написал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/458101822352087

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра “Эмпатия” Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом. 30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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