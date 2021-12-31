 

Путин назвал вероятные санкции США против России в случае полноценной агрессии против Украины “серьезнейшей ошибкой”

31.12.2021, 10:18, Новости дня
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“С российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия масштабных санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, сказано, что это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений”, – говорится в сообщении.

В свою очередь Байден во время телефонного разговора с Путиным призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Также в США предупреждали Россию, что готовы ввести санкции в случае военного вторжения в Украину.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы будут зависеть “от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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