Депортированного из РФ бойца ММА задержали после прилета в Таджикистан

Депортированный из РФ боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев был задержан в аэропорту Душанбе по прилету из Москвы, сообщили в пресс-центре генпрокуратуры Таджикистана.

В ведомстве сообщили, что «Чоршанбиев, депортированный из Москвы за грубое нарушение правил пребывания, создание опасности жизни и здоровья граждан, задержан по прилету из РФ в душанбинском аэропорту, так как против него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Таджикистана», передает РИА «Новости».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 189 и 307 Уголовного кодекса Таджикистана – «Возбуждение национальной расовой или религиозной вражды», а также «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя».

Представитель генпрокуратуры также сообщил, что в отношении бойца в мае 2014 года отделом МВД в городе Хорог уже было возбуждено уголовное дело по ст. 244 Уголовного кодекса, он обвинялся в хищении личного имущества.

По его словам, Чоршанбиев регулярно публиковал провокационные постыв соцсетях, особенно на своей личной странице, занимался разжиганием национальной и региональной розни и подстрекательством к массовым беспорядкам.

Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО.

На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и оскорбительные высказывания в адрес россиян.