 

Санта-Клауса задержали в Ульяновске

31.12.2021, 10:02, Новости дня
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В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом.

Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru.

 

Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно.

 

Ранее Деды Морозы устроили массовую драку в Москве. Также мужчина в костюме Деда Мороза напал на косметолога за отказ в инъекции ботокса.



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