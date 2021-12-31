Санта-Клауса задержали в Ульяновске

В Ульяновске сотрудники ДПС остановили автомобиль, украшенный яркими гирляндами. В прицепе была новогодняя елка, а за рулем мужчина, переодетый Санта-Клаусом.

Автомобиль появился на улицах города в ночь на 31 декабря, передает портал 73online.ru.

Очевидцы засняли, как сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль и о чем-то беседовали с водителем. Закончилась ли история штрафами, пока неизвестно.

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