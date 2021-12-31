 

Праздничный «кошмар» в аэропортах США продолжается

31.12.2021, 8:40, Новости дня
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Начиная с кануна Рождества в США было отменено почти 7000 рейсов, передаёт ABC News. Причинами перебоев в работе авиалиний стали погодные условия и участившиеся случаи COVID-19 среди пилотов и персонала. Эксперты выражают надежду, что сокращение сроков изоляции для бессимптомных пациентов поможет справиться с транспортным кризисом.

Транспортный кошмар продолжается на фоне суровой зимней погоды и нехватки персонала авиалиний из-за роста заболеваемости COVID-19. Авиалинии сообщают, что с кануна Рождества в США было отменено почти 7000 рейсов.

Alaska Airlines призывает клиентов по возможности отложить несрочные перелёты. Компания Delta Airlines во вторник отменила 129 рейсов и задержала более 900.

СЭССИ ЭСТЕС, пассажирка, застрявшая в аэропорту: Я должна была вылететь в 7:50, но рейс отменили, и вот я здесь уже 12 часов…

Ранее на этой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о сокращении периода изоляции для некоторых пациентов с COVID-19.

ХАРВИ ХАРТЕВЕЛЬДТ, аналитик авиаиндустрии: Итак, для сотрудников авиалиний это значит, что, если после пяти дней изоляции дома у них не проявляются симптомы, им можно выходить на работу. А это значит, что пилоты и стюарды смогут проводить запланированные рейсы и доставлять людей и товары в пункт назначения.

Хотя новое правило может облегчить ситуацию с отменой рейсов, для перехода на него авиалиниям может потребоваться время, предупреждают эксперты.

ХАРВИ ХАРТЕВЕЛЬДТ: Думаю, авиалиниям не терпится ввести этот принцип, но, как всегда, мы видим изначальное постановление, мы начинаем его применять, а потом устанавливаются реальные условия работы. Постановление должно быть очень ясным, недвусмысленным: если человек по-прежнему болен, его не должны заставлять выходить на работу.

Ожидается, что праздничный транспортный ажиотаж продолжится: до 3 января через аэропорты США, по имеющимся оценкам, пройдёт 12,5 миллиона человек.

Дата выхода в эфир 29 декабря 2021 года.



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