Боевики на Донбассе 30 декабря трижды открывали огонь

В сторону Причепиловки Луганской области оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.

Вблизи Крымского Луганской области боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий оккупантов нет.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 31 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

22 декабря 2021 года перед новогодними и рождественскими праздниками ТКГ договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые сутки.

23 декабря 2021 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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