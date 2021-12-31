 

В американском штате Колорадо объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

31.12.2021, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Население двух городов в американском штате Колорадо эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, объявлена чрезвычайная ситуация, информирует офис губернатора.

В сообщении говорится, что «губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с горящей растительностью в округе Боулдер». В городе Супериор с населением в 13 тыс. человек был объявлен приказ об эвакуации после того, как в полицию начали поступать сообщения об отключении линий электропередачи и возгорании травы. Позже эвакуацию расширили на Луисвилль, где проживает около 21 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Согласно прогнозам метеорологов, к вечеру четверга скорость ветра заметно снизится. Самый сильный порыв ветра скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера, передает ТАСС.

В сентябре президент США Джо Байден объявил режим стихийного бедствия в штате Калифорния, где бушевал крупный природный пожар «Калдор». В 2020 году власти Калифорнии предписали более 100 тыс. человек покинуть дома из-за стремительно распространявшихся природных пожаров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Кличко отказался от поддержки Порошенко на выборах мэра Киева

09.11 / В РФ собрались ввести новый свод правил орфографии и пунктуации

14.04 / Пермский вуз начал готовить специалистов для сельских домов культуры и библиотек

21.01 / Мишустин поручил выделить более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на хлеб

15.06 / Умер еще один пассажир украинского автобуса, который попал в ДТП в Польше в марте

26.11 / Samsung представил игровой монитор Odyssey C34G55T

26.07 / Суд освободил Крысина от ответственности по трем статьям обвинения по делу о пытках активистов Майдана

17.07 / Президент ВЭФ – последствия пандемии сравнимы с Первой мировой войной

08.04 / Лавров опроверг «войну вакцин» между Россией и Китаем

27.10 / СБУ проверяет возможное “финансирование терроризма” “Укрэксимбанком”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика