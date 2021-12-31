В американском штате Колорадо объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

Население двух городов в американском штате Колорадо эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, объявлена чрезвычайная ситуация, информирует офис губернатора.

В сообщении говорится, что «губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в связи с горящей растительностью в округе Боулдер». В городе Супериор с населением в 13 тыс. человек был объявлен приказ об эвакуации после того, как в полицию начали поступать сообщения об отключении линий электропередачи и возгорании травы. Позже эвакуацию расширили на Луисвилль, где проживает около 21 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Согласно прогнозам метеорологов, к вечеру четверга скорость ветра заметно снизится. Самый сильный порыв ветра скоростью около 44,7 м/с был зафиксирован в окрестностях Денвера, передает ТАСС.

В сентябре президент США Джо Байден объявил режим стихийного бедствия в штате Калифорния, где бушевал крупный природный пожар «Калдор». В 2020 году власти Калифорнии предписали более 100 тыс. человек покинуть дома из-за стремительно распространявшихся природных пожаров.