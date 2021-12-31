 

В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты

31.12.2021, 7:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, сообщил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Волошин заявил, что РФ может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / Лукашенко ответил недовольным им жителям Белоруссии

19.03 / Разговор Путина с Байденом может состояться “в любое удобное время” для президента США – Кремль

12.08 / Названа цена самого большого телевизора Huawei

18.06 / США приостановили пакет военной помощи для Украины – Politico

12.12 / Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы

29.10 / Россия обратилась в верховный суд Нидерландов по делу ЮКОСа

09.06 / Сначала реформы, потом деньги – в Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит очередной транш

07.09 / Общество: Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

20.10 / Ведущая политического ток-шоу на Общественном заявила, что Офис президента выдвигает редакции ультиматумы

24.12 / Ротару после российских “гастролей” выступила на концерте студии “Квартал 95”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика