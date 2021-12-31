В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты

России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, сообщил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Волошин заявил, что РФ может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.

Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.