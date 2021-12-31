 

Путин подписал закон о статусе таунхаусов

31.12.2021, 7:06, Новости дня
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Опубликован подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, который разделяет понятия «дом блокированной застройки» (таунхаус) и «многоквартирный дом».

Документ, который вносит изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы, опубликован на официальном портале правовой информации. Определение понятий «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки» позволит лучше регулировать жилищные и градостроительные отношения, позволит не допустить появления новых проблемных домов и обманутых дольщиков.

Указывается, что домом блокированной застройки следует считать «жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов, имеющий отдельный выход на земельный участок», передает ТАСС.

Прежде жилищный фонд включал только три вида объектов: жилой дом, квартира и комната – и не выделял объекты блокированной застройки (таунхаус, лейнхаус, дуплекс и другие), которые являются жилыми, но не являются ни частными, ни многоквартирными домами. Закон поясняет, что «дом блокированной застройки является видом жилого дома».

Требования закона об участии в долевом строительстве и Градостроительного кодекса о наличии документации по планировке будут распространены на строительство индивидуальных жилых домов в границах малоэтажных жилищных комплексов.

Напомним, глава профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов указывал, что без закона о статусе таунхаусов «участие таких домов в региональных программах капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сейчас невозможно».



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