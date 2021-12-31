Болгария сочла российский фильм о Кирилле и Мефодии «не обоснованным научно»

МИД Болгарии раскритиковал фильм российского режиссера Елены Мироненко «Единая вера, единый язык» о первых славянских православных просветителях, святых равноапостольных Кирилле и Мефодии.

Фильм показали 22 декабря на международном кинофестивале «Покров Богородицы» в Северной Македонии. Он вызвал большой резонанс в Болгарии. Местные СМИ писали, что в фильме о происхождении кириллицы якобы умышленно обошли вниманием вклад Болгарии, передает ТАСС.

МИД страны также заявил, что в фильме «утверждается, что святые братья Кирилл и Мефодий и их последователи не имеют ничего общего с Болгарией». Ведомство считает, что фильм «не обоснован научно и изложенные в нем исторические периоды представлены некорректно».

София указала, что Болгария и Северная Македония на уровне экспертов и правительств «достигли соглашения относительно исторических личностей и событий общей истории, в том числе о святых братьях Кирилле и Мефодии». Болгария, комментируя фильм, выразила надежду, что «подобные провокации не имеют прямого или косвенного участия третьих стран, не имеют целей разделения» и что в будущем удастся избежать «подобных казусов, которые противоречат принятой мировой историографии».

Посольство РФ в Болгарии заявило, что фильм отражает «авторскую точку зрения, содержит субъективную трактовку ряда исторических событий и не соответствует позиции официальной российской историографии, а также подходам посольства РФ в Болгарии». При этом посольство «радует», что «в наших православных странах по-прежнему сохраняется живой интерес к общим истокам веры, письменности и культуры», хотя «творческая инициатива, не подкрепленная исторической экспертизой, к сожалению, не всегда приводит к достижению задуманной позитивной цели».

Фильм подготовила кемеровская телестудия «Дорога к храму». Он доступен на YouTube-канале студии, по состоянию на 30 декабря его посмотрели более 28 тыс. человек.

В 2020 году болгарский писатель и журналист Огнян Стамболиев заявил, что РФ якобы игнорирует роль болгар в просвещении славян и создании русской литературы. Стамболиев считает, что Москва «вместо того, чтобы благодарить» болгар, якобы скрывает и даже полностью отрицает их роль и значение в крещении Руси и создании литературы страны.