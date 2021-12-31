 

Директор певицы Хлебниковой опроверг сообщения о ее выписке из больницы

31.12.2021, 3:26, Новости дня
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Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в квартире, останется под стационарным наблюдением врачей в новогодние праздники, сообщил директор артистки Данила Прайс.

«По поводу ситуации с выпиской Марины – это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», – цитирует ТАСС слова Прайса.

Ранее СМИ сообщили о выписке Марины Хлебниковой из больницы.

До этого сообщалось, что певицу Марину Хлебникову перевели из реанимационного отделения в больнице в ожоговое.

Напомним, пожар в квартире актрисы начался 18 ноября. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица. Женщину спасли, но она получила ожог около 50% тела. Актрису госпитализировали в НИИ Склифосовского.

Отмечалось, что в момент трагедии вместе с Хлебниковой в квартире находились ее дочь и родители. Именно дочь вызвала пожарных, почувствовав запах дыма.



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