Власти Украины утвердили программу усиления защиты границы с Россией

Новая программа защиты границ Украины предусматривает финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов), сообщила украинская госпогранслужба.

В ответе администрации госпогранслужбы на запрос «РБК-Украина» говорится, что украинский кабмин утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Белоруссией. Указано, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Белоруссией. Кроме того, «до 2024 года будет защищена граница» с Молдавией и со странами ЕС. Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100–150 млрд гривен (3,67–5,5 млрд долларов) в год.

Напомним, нынешняя программа обустройства границ Украины придет на смену предыдущей, известной как проект «Стена». Весной ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине. Сообщалось, что Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег.