Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить директором ГБР Сухачева
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За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии. Против был только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.
Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.
“Международники, которые должны были быть делегированы через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Соответствующие процедуры определения международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были провести в МИД, определив эти структуры. Миссия Кабмином провалена”, – написал в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов.
В итоге, отметил он, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента.
https://www.facebook.com/o.lemenov/posts/5020698674648329
В финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседования.
Новость дополняется.
Контекст:
Государственное бюро расследований начало свою деятельность 27 ноября 2018 года.
Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев. Сухачев исполняет обязанности главы ведомства с сентября 2020 года.
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