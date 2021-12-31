 

Конкурсная комиссия рекомендует Зеленскому назначить директором ГБР Сухачева

31.12.2021, 0:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За соответствующие решение проголосовали пятеро из шести членов комиссии. Против был только юрист, бывший член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Андрей Козлов.

Всего в комиссию должно было входить девять человек. Но международные организации так и не делегировали в нее своих членов.

“Международники, которые должны были быть делегированы через Кабмин, просто отказались участвовать в этом фарсе. Соответствующие процедуры определения международных организаций, сотрудничающих с Украиной в сфере уголовной юстиции (антикоррупции), должны были провести в МИД, определив эти структуры. Миссия Кабмином провалена”, – написал в Facebook юрист, основатель организации StateWatch Александр Леменов. 

В итоге, отметил он, пять из шести членов комиссии, которых делегировали президент и Верховная Рада, контролируются Офисом президента. 

https://www.facebook.com/o.lemenov/posts/5020698674648329

В финальную часть конкурса вышли три кандидата: Сухачев, а также двое его подчиненных: руководитель и заместитель руководителя управления по обеспечению личной безопасности ГБР Александр Козленко и Сергей Мережко. 30 декабря комиссия проводила с ними собеседования.

Новость дополняется. 

Контекст:

Государственное бюро расследований начало свою деятельность 27 ноября 2018 года. 

Первым директором ГБР был Роман Труба, который занимал должность с ноября 2017 года по декабрь 2019 года. После этого ведомство в статусе и.о. директора возглавляли Ирина Венедиктова, Александр Бабиков, Александр Соколов и Сухачев. Сухачев исполняет обязанности главы ведомства с сентября 2020 года. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Волкова объявили в розыск за призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях

10.03 / Консулу Польши в Бресте предложили покинуть страну за «героизацию нацизма»

22.07 / Правительство Украины хочет продлить карантин до конца лета

03.09 / Боевики на Донбассе пять раз открыли огонь по позициям ВСУ, есть раненный

04.03 / CNN – КНДР продолжает втайне наращивать свой ядерный потенциал

09.07 / Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерного разоружения

26.06 / Тренер “Крыльев” Божович: почему нам отменили чистый гол? Не знаю

25.08 / “Сделали из СНБО какого-то инквизитора”: Данилов заявил, что Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве

05.07 / Российский эксперт оценил шансы Канье Уэста стать американским президентом

30.10 / Макрон не нашел свидетельств манипулирования ценами на газ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика