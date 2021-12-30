 

Анкара призвала Россию не опасаться организаций, в которых состоит Турция

30.12.2021, 23:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

России не следует считать угрозой организации, «членом которых является Турция», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу спросили, как Москва относится к Организации тюркских государств. Министр ответил: «Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, РФ не должна рассматривать организации, членом которых является Турция, как угрозу для нее». Он пояснил, что «на саммите в Стамбуле не просто поменяли название» организации, а «приняли ряд важных решени» и «план действий до 2040 года», передает ТАСС.

В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.

Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России  Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Стало известно о возможности введения санкций ЕС против «Аэрофлота»

06.10 / В Кремле выразили надежду, что ситуация в Белоруссии наладится без посредников

29.07 / “Новая жизнь начинается с путешествия”. Пассажирка поезда “Киев – Ужгород” родила в вагоне

11.08 / “Крым не признал, торгует с Украиной”. Арестович считает эмоциями заявления Лукашенко

07.07 / Кент будет исполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине на время отпуска Квин – посольство

08.05 / Власти Египта смягчили ограничения по коронавирусу для некоторых курортных зон

06.07 / В Москве первый компонент «Спутника V» получили 11 детей

27.02 / В Госдуму внесли проект о штрафах для иностранных страховщиков

11.04 / Собянин заявил, что вторая волна реновации в Москве «будет круче»

04.09 / Отмененный в США этап «Формулы-3» перенесли в Сочи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика