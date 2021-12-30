Анкара призвала Россию не опасаться организаций, в которых состоит Турция

России не следует считать угрозой организации, «членом которых является Турция», сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу спросили, как Москва относится к Организации тюркских государств. Министр ответил: «Так же, как мы не рассматриваем их как угрозу, РФ не должна рассматривать организации, членом которых является Турция, как угрозу для нее». Он пояснил, что «на саммите в Стамбуле не просто поменяли название» организации, а «приняли ряд важных решени» и «план действий до 2040 года», передает ТАСС.

В ноябре Совет сотрудничества тюркоязычных государств был переименован в Организацию тюркских государств. Президент Турции Тайип Эрдоган при этом заявил, что Россию и Китай являются «естественными членами» Организации тюркских государств.

Напомним, Турция также входит в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.