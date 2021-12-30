Начались переговоры Путина и Байдена

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30.12.2021, 23:39, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин и президент США Джо Байден начали телефонные переговоры, сообщают информационные агентства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. 

Напомним, в среду Белый дом сообщил, что Байден проведет телефонный разговор с Путиным для обсуждения ряда тем, включая предстоящие дипломатические контакты западных стран с Россией, в том числе контакты РФ с НАТО и ОБСЕ.

Позже в Белом доме сообщили, что Байден заявит Путину о наличии дипломатических возможностей для снижения напряженности вокруг Украины, если Москва проявит к этому заинтересованность, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в ходе телефонного брифинга.

В Кремле сообщили, что телефонный разговор Путина и Байдена произойдет по инициативе России, целью контактов является обсуждение тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего саммита РФ – США.

7 декабря Путин и Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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