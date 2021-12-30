 

Киев ввел санкции против причастных к строительству Крымского моста

30.12.2021, 22:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму, введены санкции, сообщил Совет нацбезопасности и обороны Украины.

СНБО сообщает, что санкции ввели против шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения» Крыма с другими регионами РФ

Кроме того, введены санкции против 18 физических лиц, причастных, как утверждает Киев, к вынесению судебных решений об отчуждении имущества «Крымской епархии Православной церкви Украины», передает ТАСС.

СНБО сообщает, что также санкции введены против лиц, которых Киев называет «оккупационной администрацией РФ на временно оккупированной территории». Это 52 человека, которые, по версии Киева, «занимая руководящие должности» в российском Крыму, «наносят существенный ущерб национальным интересам» Украины и «безопасности украинского народа». 

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Крымский мост – самый длинный в РФ (19 км). Киев назвал его неразрешимой проблемой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Ефремову в больнице сохранят статус арестованного

07.06 / Известный онколог предложил флешмоб против харассмента в медицине

29.01 / Американская вакцина Novavax показала почти 90% эффективности в третьей фазе испытаний

21.03 / Пикап Volkswagen Amarok покинул авторынок РФ в 2021 году

11.02 / В Госдуму внесли законопроект о минимальном гарантированном доходе должников

25.01 / Перестрелка в Княжичах. Командовавший спецоперацией получил руководящую должность в киевской полиции

29.03 / Мнения: Наша жизнь не нуждается в оправданиях

19.08 / В московском СИЗО обнаружили тело заключенного

03.12 / Итальянец явился на прививку от COVID-19 с «силиконовой рукой»

06.04 / Кончаловский решил снять «Дорогих товарищей» с премии «Белый слон»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика