 

Российская шахматистка Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу

30.12.2021, 22:54, Новости дня
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На чемпионате мира по блицу в Варшаве российские шахматистки Александра Костенюк и Валентина Гунина заняли второе и третье места, сообщают информационные агентства.

Победу на чемпионате одержала 17-летняя представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. После 17 туров она набрала 14 очков, Костенюк – 12,5, Гунина – 12, передает ТАСС.

Кроме того, четвертой стала Полина Шувалова (12 очков), в десятку лучших вошли также Александра Горячкина (11 очков, восьмое место) и Екатерина Лагно (11 очков, десятое место), передает РИА «Новости».

Напомним, Костенюк стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) в Варшаве. Она выиграла чемпионат по рапиду впервые, ранее трижды становилась второй (в 2012, 2014, 2016 годах).



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