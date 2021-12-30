 

В Украине ожидается пик инфицирования штаммом “Омикрон” в феврале – СНБО

30.12.2021, 22:32, Новости дня
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Об этом 30 декабря на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

“По нашим прогнозам, в феврале мы можем иметь “Омикрон” у себя в довольно больших объемах. Поэтому нам нужно вакцинироваться”, – сказал Данилов.

По его мнению, темпы распространения штамма “Омикрон” в Украине много в чем будут зависеть от количества украинцев, которые на праздники будут находиться заграницей.

“Оттуда они могут к нам заносить. И те случаи, которые на сегодняшний день у нас есть, 80% всех случаев – это люди, непосредственно находившиеся заграницей”, – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, единственное средство, которым можно обезопасить украинцев от варианта “Омикрон” – вакцинация от COVID-19. Ее нужно “максимально расширять”, считает он.

“На сегодняшний день президент [Украины Владимир Зеленский] довольно жестко ставил вопрос к министру здравоохранения [Виктору Ляшко], каким образом обеспечить так, чтобы уровень вакцинации, который у нас доходил до 300 тыс. [доз] в сутки и на сегодняшний день уменьшился до 120 – 150 тыс., вернуть все эти 300 тыс.”, – подчеркнул секретарь СНБО.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/415508586990968/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

В Украине с начала эпидемии подтвердили более 3,66 млн случаев COVID-19, умерло почти 95,7 тыс. человек. На сегодняшний день известно о восьми инфицированных вариантом “Омикрон” украинцах.

В прогнозе Национальной академии наук Украины, опубликованном 21 декабря, сказано, что Украина может ощутить влияние штамма коронавируса “Омикрон” на эпидемическую динамику в начале января 2022 года.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали ее получать 16 декабря.

За сутки 29 декабря в Украине сделали 117 042 прививки, всего – более 14,67 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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