 

“Сногсшибательная”. Каменских снялась в соблазнительном платье с необычным декольте

30.12.2021, 20:18, Новости дня
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В подписи к фото 34-летняя певица анонсировала свое предновогоднее интервью и перечислила фильмы, которые, по ее мнению, стоит посмотреть 1 января. Среди них “Дневник Бриджит Джонс”, “Рождество на двоих”, “Пока ты спал” и другие.

“Первый день нового года создан для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп”,  – подписала Каменских фото, которое за пару часов набрало почти 85 тыс. лайков.

“Это твое лучшее фото”, – прокомментировала zhannulya_l.

“Какая красивая!” – написала likuna_qoniashvili.

“Сногсшибательная”, – считает dm5880.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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