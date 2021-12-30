 

Денисова о переводе Саакашвили из госпиталя в тюрьму: Это пытки и способ лишения гражданина Украины права на жизнь

30.12.2021, 17:18, Новости дня
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“Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году”, – отметила омбудсмен.

По ее словам, Саакашвили так и не предоставили медпомощь в полном объеме.

“Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михаила против его воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов. Состояние его здоровья критическое и вызывает беспокойство: после трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено”, – подчеркнула Денисова.

Она призвала иностранные государства и международные организации осудить действия должностных лиц Грузии, причастных к переводу Саакашвили обратно в тюрьму.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/457576975723580

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”. 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе говорил журналистам 19 ноября, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.

12 декабря невролог центра “Эмпатия” Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

В ночь на 30 декабря Саакашвили перевезли обратно в тюрьму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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