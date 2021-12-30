Чернышенко объявил о запуске единой биометрической системы

Государственная единая биометрическая система (ЕБС) начала работать в РФ 30 декабря, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«С сегодняшнего дня в РФ запускается государственная единая биометрическая система. … Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

Запуск системы прокомментировал председатель комитета ГД по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн.

По его словам, запуск единой биометрической системы – это важный этап. Все изменения направлены на максимальную защиту биометрических и персональных данных россиян. На весенней сессии будут выработать нормы передачи уже существующих коммерческих ЕБС, сообщил он.

Участвовать в ЕБС можно будет лишь добровольно, обязательной эту процедуру делать не будут.

ЕБС запущена по инициативе Минцифры РФ, Банка РФ и ПАО «Ростелеком» в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Оператором системы является ПАО «Ростелеком».

Сначала по биометрии можно было проводить несколько банковских операций, а теперь функционал расширен.

«Были запущены сервисы, позволяющие получать квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вуз», – отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.