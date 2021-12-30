 

Украина – среди стран Европы, которые обладают недостаточными запасами пресной воды

30.12.2021, 15:48, Новости дня
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“Среди стран Европы, которые обладают недостаточными запасами пресной (в том числе и питьевой) воды, есть и Украина. На планете в общем-то запасов пресной воды не так много – 2,5-3%. Этот мизер в масштабах Земли – ледники, поверхностные водные объекты (реки, озера, болота, водохранилища, пруды), вода в почве и атмосферная вода. Для лучшего понимания этого показателя ученые ввели понятие индекса доступности воды. Если доступной воды в стране более 2000 м³ на человека в год, то она считается достаточно обеспеченной водными ресурсами. Если менее 500 м³ на человека в год – это считается водным дефицитом”, – объясняет автор материала Ольга Скороход.

В Украине есть признаки недостатка воды, особенно на юге и востоке, где многие реки пересыхают летом.

“Такая ситуация не нова, такие явления наблюдались и раньше, но изменение климата обостряет проблему. То есть реки пересыхают, а в следующем сезоне из-за отсутствия осадков не восстанавливаются. Ситуация, когда в селах Херсонской, Николаевской, Одесской областей в принципе нет воды, уже является реальностью”, – отмечает журналистка. 

Чтобы в будущем не иметь дефицита пресной воды, нужно этот ресурс эффективно использовать и экономить, пишет автор. Самым большим пользователем воды является агросектор, на нужды которого идет 70% воды в мире, поэтому важен контроль эффективности и потребления воды именно агропроизводителями.

“Для производства 1 кг пшеницы нужно потратить 1–2 м3 воды, а вот чтобы вырастить 1 кг риса воды может потребоваться вплоть до 4 м3. Поэтому внедрение передовых и эффективных технологий в агросекторе очень важно. Например, принцип “больше урожая за одну каплю”, когда полив осуществляется капельным путем целенаправленно под каждое растение. Таких методов много, их постоянно нужно внедрять, и акцент на этом должно делать государство, стимулируя продвинутые технологии в сельском хозяйстве. Насколько украинский сектор понимает проблему и переходит в новые методы? По мнению экспертов WWF, здесь следует работать над повышением осведомленности”, – отмечает Скороход.

Также принципиально важно, чтобы при водозаборе из реки или водохранилища велся учет для понимания реального количества отобранной воды, подчеркивает автор статьи. 

Контекст:

К 2050 году в Украине может возникнуть дефицит питьевой воды из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек, сообщали в Государственной экологической инспекции Украины. В национальной гидрометеослужбе отмечали, что концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30–40 раз превышает предельно допустимые нормы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что обеспечение водной безопасности страны в условиях изменения климата является стратегической задачей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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