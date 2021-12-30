Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

Расследование этого дела возобновили в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Додон тогда возглавлял министерство экономики и торговли.

21 декабря генпрокуратура Молдовы сообщила, что вызвала Додона на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться 27 декабря, но по просьбе Додона и его адвоката, его перенесли на 29 декабря.

После допроса экс-президент заявил журналистам, что сотрудничает со следствием и никуда сбегать не собирается. Он считает, что его допрос неслучайно организовали за пару дней до Нового года.

Также Додон сообщил, что на допросе ему показали приказы, подписанные им в качестве “ответственного за энергетический сектор” на посту министра экономики. Как подчеркнул Додон, он получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.

В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии “Действие и солидарность”, основанной Санду.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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