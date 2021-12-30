 

Экс-президенту Молдовы Додону объявили подозрение по делу о хищении денег на импорте электроэнергии из Украины

30.12.2021, 15:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Расследование этого дела возобновили в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство предприятия Energocom, поставляющего в Молдову электроэнергию, в сговоре с чиновниками министерства экономики, Нацагентства регулирования в энергетике (НАРЭ) и другими лицами, в том числе живущими за пределами страны, реализовали преступную схему. Они необоснованно увеличили закупочную цену на электроэнергию и присвоили разницу в цене. Додон тогда возглавлял министерство экономики и торговли.

21 декабря генпрокуратура Молдовы сообщила, что вызвала Додона на допрос по этому делу. Допрос должен был состояться 27 декабря, но по просьбе Додона и его адвоката, его перенесли на 29 декабря.

После допроса экс-президент заявил журналистам, что сотрудничает со следствием и никуда сбегать не собирается. Он считает, что его допрос неслучайно организовали за пару дней до Нового года.

Также Додон сообщил, что на допросе ему показали приказы, подписанные им в качестве “ответственного за энергетический сектор” на посту министра экономики. Как подчеркнул Додон, он получил эти обязанности за неделю до событий, которые изучает прокуратура.

Контекст:

Додон, известный пророссийской позицией, занимал пост президента Молдовы в 2016–2020 годах. В ноябре 2020 года проиграл выборы главы государства кандидатке от проевропейской оппозиции Майе Санду.

В июле 2021-го блок возглавляемой Додоном Партии социалистов и Партии коммунистов проиграл на парламентских выборах партии “Действие и солидарность”, основанной Санду.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Политика: США задействовали против РФ методы Третьего рейха

25.10 / Гинцбург указал оптимальный срок для ревакцинации

28.09 / Rolls-Royce презентовала модель Ghost

02.10 / Азербайджан сообщил о занятых стратегических высотах на линии соприкосновения в Карабахе

03.07 / Компания «Байкал Электроникс» объявила о планах развития до 2025 года

24.06 / Путин вручил Госпремии тем, кто делает Россию великой державой

26.04 / Московская секс-блогер прокляла урожай питерских дачников

29.12 / Водитель такси Uber высадил Супрун и ее мужа из машины за рассказ о COVID-19

05.01 / Полиция поймала в Чернобыльской зоне 14 нелегальных туристов с начала года

10.04 / В Австрии заявили об окончании переговоров по закупке «Спутника V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика